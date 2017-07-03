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15:13 03.07.2017

АМПУ усиливает информационную безопасность на предприятии

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) с целью обеспечения информационной безопасности будет использовать только корпоративные средства связи, обеспечивающие надлежащий уровень защиты.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, деловая переписка и обмен документами будет вестись исключительно с помощью корпоративной почты, а переговоры – по стационарному рабочему или мобильному корпоративному телефонам. Всевозможные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Miranda IM, TeamSpeak и другие), а также личная почта в служебных целях использоваться не будут.

"Это стандарт любого госпредприятия в Украине или за рубежом, такие же подходы широко распространены и в крупных международных компаниях. Безусловно, в личных целях сотрудники могут использовать любые удобные средства связи: личные мобильные телефоны, мессенджеры – никаких ограничений нет и быть не может. Но передавать по таким каналам служебную информацию в современном мире, где ежедневно происходят тысячи информационных атак на госпредприятия – недопустимо", - отмечается в сообщении.

По словам начальника службы информационного обеспечения и поддержки АМПУ Константина Корниенко, АМПУ является государственным предприятием, на балансе которого находятся объекты стратегического значения; и утечка служебной информации, ее несанкционированное использование и некорректная интерпретация недопустимы.

Основанное в 2013 году ГП "Администрация морских портов Украины" осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования - подъездные дороги и инженерные сети.

АМПУ обеспечивает функционирование морских портов, взимает портовые сборы, а также предоставляет услуги общего технического обслуживания. В каждом порту есть филиал АМПУ, которая действует как администрация порта. 80% доходов АМПУ деноминированы в доллары США, тогда как в расходах доминирует гривневая составляющая.

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