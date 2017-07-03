События

14:57 03.07.2017

Минобразования считает необходимым принять новый закон об образовании до октября-ноября для реализации с 2018

Министерство образования и науки считает, что новый закон "Об образовании" необходимо принять Верховной Раде во втором чтении до октября-ноября 2017 года для начала его реализации с 2018 года.

"До конца года нам необходимо принять, потому что нам необходимо заложить в бюджет соответствующие средства на повышение квалификации учителей, запуск обновленной системы управления образованием…Крайний срок – это ноябрь или даже октябрь, потому что иначе мы не сможем отобразить это в бюджете 2018 года", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич на встрече с журналистами в понедельник.

Л.Гриневич отметила, что расходы на реализацию закона составляют около 87 млрд грн, но они растянуты во времени на 12 лет, поскольку дополнительный класс в школах появится через 12 лет (2029-2030 года), на что и нужно больше всего средств, а в 2018 году ученики пойдут в обновленный согласно новому закону первый класс.

Для запуска новых первых классов необходимо будет провести повышение квалификации для 20 тыс. преподавателей.

По ее словам, на 2018 год расходы не будут значительными, поскольку в этом году необходимо будет разработать систему сертификации учителей, для чего можно будет привлечь грантовые средства, в частности, от правительства Финляндии.

Повышение зарплат учителей в законе рассчитано на 5 лет.

При этом Л.Гриневич добавила, что существует и вариант более быстрого запуска реформы, если первые результаты будут успешными, и общество будет поддерживать более быстрый запуск 12-летней школы, однако на это необходимо будет большее финансирование.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГПУ повторно направит представление на Дейдея в Раду

Германская полиция сообщает о "большом количестве" жертв в результате ДТП с автобусом

Боевики обстреляли Марьинку, ранен местный житель

Взорвали автомобиль в центре Одессы

Нарушения санитарно-гигиенических норм выявлены у 30% продавцов продуктов питания в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Белоруссия отметила День независимости военным парадом

Луценко заявляет об угрозе узурпации регламентным комитетом Рады права рассмотрения представлений генпрокурора

Луценко: Регламентный комитет Рады вернул представление на Дейдея в Генпрокуратуру умышленно, чтобы не выносить его на голосование

Гонконг впервые возглавил список городов с самой дорогой элитной недвижимостью

АМПУ усиливает информационную безопасность на предприятии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Умные часы, браслеты спортивные купить
РЕКЛАМА