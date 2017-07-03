Минобразования считает необходимым принять новый закон об образовании до октября-ноября для реализации с 2018

Министерство образования и науки считает, что новый закон "Об образовании" необходимо принять Верховной Раде во втором чтении до октября-ноября 2017 года для начала его реализации с 2018 года.

"До конца года нам необходимо принять, потому что нам необходимо заложить в бюджет соответствующие средства на повышение квалификации учителей, запуск обновленной системы управления образованием…Крайний срок – это ноябрь или даже октябрь, потому что иначе мы не сможем отобразить это в бюджете 2018 года", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич на встрече с журналистами в понедельник.

Л.Гриневич отметила, что расходы на реализацию закона составляют около 87 млрд грн, но они растянуты во времени на 12 лет, поскольку дополнительный класс в школах появится через 12 лет (2029-2030 года), на что и нужно больше всего средств, а в 2018 году ученики пойдут в обновленный согласно новому закону первый класс.

Для запуска новых первых классов необходимо будет провести повышение квалификации для 20 тыс. преподавателей.

По ее словам, на 2018 год расходы не будут значительными, поскольку в этом году необходимо будет разработать систему сертификации учителей, для чего можно будет привлечь грантовые средства, в частности, от правительства Финляндии.

Повышение зарплат учителей в законе рассчитано на 5 лет.

При этом Л.Гриневич добавила, что существует и вариант более быстрого запуска реформы, если первые результаты будут успешными, и общество будет поддерживать более быстрый запуск 12-летней школы, однако на это необходимо будет большее финансирование.