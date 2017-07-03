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14:56 03.07.2017

Гриневич поддерживает идею проверки на плагиат кандидатов в ректоры вузов

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич поддерживает идею проверки кандидатов в ректоры высших учебных заведений на академическую добропорядочность (плагиат).

"Я считаю абсолютно правильным положением, что кандидаты на должность ректора должны пройти проверку на академическую добропорядочность – я это поддерживаю абсолютно", - сказала она на встрече с журналистами в понедельник.

Л.Гриневич отметила, что Министерство образования и науки готовит изменения в закон "О высшем образовании", который был принят в 2014 году, и в этих изменениях необходимо предусмотреть данную норму.

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