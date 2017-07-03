События

14:43 03.07.2017

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) по состоянию на 13:00 понедельника возобновлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Донецкую фильтровальную станцию подключили к электричеству и успешно запустили. В настоящее время она работает в штатном режиме. Водоснабжение Авдеевки полностью возобновлено. Пополнили запас воды и в запасных резервуарах", - написал в свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тыс. жителей).

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