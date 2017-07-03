В "Гоптовке" задержан мужчина причастный к НВФ

В пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области задержан мужчина с двумя паспортами - гражданина Украины и гражданина России, который вероятно причастный к незаконным вооруженным формированиям (НВФ), сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время прохождения пограничного контроля мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. Однако при этом поведение 59-летнего мужчины было заметно нервным. Поэтому в дальнейшем погранично-таможенная осмотровая группа проверила его сумку с вещами, среди которых обнаружила еще и внутренний паспорт гражданина РФ, фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник.

Кроме того, по информации пограничников, среди вещей мужчины был обнаружен ноутбук с видеозапись, на которой зафиксирован расстрел военнослужащих Вооруженных сил Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым передали задержанного.

Кроме того, в СБУ и Национальную полицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 (создание террористической группы, организации) и ст. 338 (надругательство над госсимволикой) Уголовного кодекса Украины.