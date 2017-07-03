Черноморский регион благодаря усилиям РФ превратился в угрозу стабильности и безопасности в мире - Фриз

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз открыла 95-й семинар Роуза-Рота "Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе", которым открывается неделя НАТО в Украине.

"Ключевой темой семинара является безопасность и стабильность Черноморского региона, который за последние годы благодаря усилиям Российской Федерации превратился в реальную угрозу стабильности и безопасности как мировой так и региональной. Уровень экспертов, приглашенных к участию в семинаре, гарантирует нам и качество презентации, и качество дискуссии", - сказала И.Фриз во вступительном слове.

Народный депутат сообщила, что в семинаре принимают участие более 150 участников из 25 государств-членов НАТО, ассоциированных членов, международных организаций и гражданского общества.

"Хочу поздравить всех с тем, что наш семинар открывает неделю НАТО в Украине. Сегодня днем в Верховной Раде Украины состоится торжественное заседание, которое будет посвящено 20-летию подписания Хартии сотрудничества между Украиной и НАТО", - заявила И.Фриз.