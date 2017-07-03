События

13:53 03.07.2017

Боевики обстреляли Марьинку, ранен местный житель

Незаконные вооруженные формирования в понедельник утром в очередной раз обстреляли жилые кварталы г.Марьинки Донецкой области, в результате чего ранение получил 59-летний местный житель сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в пятницу.

"В результате обстрела из стрелкового оружия ранения получил 59-летний хозяин дома по ул.Октябрьской. Пострадавший доставлен в Кураховскую больницы с диагнозом: пулевое ранение поясничной области спины. Врачи констатируют, что он находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркивают, что боевики пренебрегают нормами международного гуманитарного права и достигнутыми договоренностями, чем ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

В свою очередь, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский уточняет, что обстрел имел место около 10:00 утра в понедельник. По словам П.Жебривского, местный житель получил пулевое ранение в спину, рядом с позвоночником, и в настоящее время его оперируют.

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