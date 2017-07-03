Минкультуры возмущено проведением в Москве выставки с экспонатами из фондов крымского музея

Министерство культуры Украины выражает протест в связи с проведением в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва) выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", на которой представлены экспонаты из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь).

"Минкультуры крайне возмущено проведением выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", которая открылась 29 июня 2017 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва)", - сказано в заявлении министерства, обнародованном в понедельник.

Отмечается, что на выставке представлены 450 экспонатов, раскрывающих историю Боспорского царства от VII ст. до н.э. до I в. н.э. Среди прочего, также экспонируются археологические предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь). В отдельную группу выделены "находки последних лет".

"Соответствующее свидетельствует о циничном нарушение не только суверенных прав нашего государства, но и положений таких международных актов, как Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18.10.1907 года, Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954 года, Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14.11.1970 года и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16.11.1972 года и Резолюции Совета безопасности ООН 2347", - сказано в заявлении.

Культурные ценности, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым, это музейные предметы, которые являются неотъемлемой частью государственной части Музейного фонда Украины и являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составной культурного наследия Украины и охраняются международным и национальным законодательством. Незаконно вывезены с территории Украины культурные ценности подлежат возврату в Украину.

"Министерство культуры в очередной раз подчеркивает, что статус объектов, расположенных на территории Автономной Республики Крым, имеют исключительно статус объектов культурного наследия Украины. Министерство культуры Украины призывает страну-агрессора немедленно прекратить международные правонарушения, а также в очередной раз обращается к международным организациям с просьбой принять меры к стране – нарушителя", - говорится в заявлении