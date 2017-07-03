События

13:45 03.07.2017

Взорвали автомобиль в центре Одессы

Неизвестные в ночь на 3 июня взорвали автомобиль "Toyotа Camry" на стоянке на ул.Маразлиевской в центре Одессы.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, взрыв произошел около 3.30 ночи в результате срабатывания радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ряд одесских СМИ сообщают, что взорванный автомобиль принадлежал "бывшему одесскому депутату".

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