Украинские военные получили ранения в воскресенье в Гнутово и Зайцево

Украинские военнослужащие, пострадавшие вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, получили ранения в с.Гнутово Кальмиусского райсовета г.Мариуполь и в пос.Зайцево Бахмутского района Донецкой области соответственно, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Ранение получили в результате обстрелов. Один боец получило ранение в Гнутово, второй - в Зайцево", - рассказал А.Лысенко на брифинге в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что боевики за воскресенье 20 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.