Нарушения санитарно-гигиенических норм выявлены у 30% продавцов продуктов питания в Киеве

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в результате мониторинга выявила нарушения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм у 30% субъектов хозяйствования, занимающихся оборотом продуктов питания в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в понедельник, в ходе мониторинга были выявлены следующие нарушения: отсутствие регистрационного номера объекта мощностей; поставки продуктов питания без документов, свидетельствующих об их качестве и безопасности; объемно-планировочные решения не обеспечивают технологический процесс; нарушение теплового процесса приготовления блюд; устаревшее технологическое оборудование, хранение продуктов в холодильниках без соответствующей маркировки и средств измерения температуры; отсутствие личных медицинских книжек у персонала.

"По результатам разъяснительной работы учреждения самостоятельно приняли решения относительно временного прекращения работы для проведения санитарного дня, ремонтных работ, приведения в порядок документации", – указано в сообщении.

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 2 июля 2017 года в столице зафиксировано 34 случая заболевания острой кишечной инфекцией, возможной причиной которых является возбудитель сальмонеллеза.

"Эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией продолжается. В случае выявления клинических признаков заболевания, просим граждан обращаться в лечебно-профилактические заведения", – отмечает Госпродпотребслужба.