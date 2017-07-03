Британские пилоты требуют ужесточить правила использования беспилотников

Британская ассоциация пилотов призвала власти ужесточить правила использования беспилотников во избежание опасных сближений самолетов с дронами, сообщает в понедельник газета Daily Mail.

По словам специалиста ассоциации по безопасности полетов Стива Ланделса, "необходимо решить проблему дронов, которые летают рядом с пассажирскими самолетами, до того момента, как произойдет катастрофа".

"Значительно увеличилось количество опасных сближений за последнее время, и не все, кто использует дроны, знают или обращают внимание на правила их эксплуатации", - сказал он.

Призыв последовал после того, как накануне из-за замеченного в районе лондонского аэропорта Гатвик беспилотника была закрыта взлетно-посадочная полоса. В результате инцидента были задержаны несколько авиарейсов. Кроме того, один из самолетов компании British Airways был вынужден уйти на посадку в другой аэропорт.