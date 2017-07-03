Енин: задача Генпрокуратуры в деле Маркива – обеспечить защиту его законных интересов в итальянском суде

Задача Генеральной прокуратуры Украины в деле задержанного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, в том, чтобы обеспечить защиту его законных интересов в судебном процессе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Мы работаем как с адвокатом Маркива, так и с правоохранителями… Задача защиты Маркива, в которой мы во взаимодействии с СБУ (ведет следствие) и Нацгвардией (где служит В.Маркив) им помогаем - предоставить доказательства непричастности Маркива к убийству Роккелле", - сказал Е.Енин агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что Генпрокуратура Украины со своей стороны внимательно отслеживает, чтобы судебный процесс в Италии был максимально прозрачным, а доказательства обвинения – допустимыми и беспристрастными.

"Наша общая задача - обеспечить защиту законных интересов Маркива в Италии. В этом мы как правоохранители сотрудничаем с защитой Маркива", - рассказал он.

Е.Енин также подтвердил, что утром во вторник, 4 июля, планируется судебное заседание с целью избрания меры пресечения А.Маркиву. "Мы активно помогаем адвокату предоставлением информации, которая могла бы усилить их позиции в суде", - сказал замгенпрокурора.

Он также отметил, что у в А.Маркива два адвоката: первый – бесплатно предоставленный Итальянским государством, второй – Раффаелле Делла Валле (Raffaelle Della Valle).

Ранее в этот день в Министерстве внутренних дел Украины сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что во вторник, 4 июля, в 10:00 состоится судебное заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины В.Маркиву, задержанному в Италии по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелле.

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого В.Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт", Антон Геращенко заявил, задержание в Италии бойца батальона Национальной гвардии Украины им.Сергея Кульчицкого В.Маркива по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента может быть очередной провокацией российских спецслужб.

Утром 2 июля Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах.

МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива. "Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальной информации о задержании Виталия Маркива в Национальную гвардию не поступало. Генеральной прокуратурой Украины проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств задержания в рамках международно-правового сотрудничества", - информировали в украинском МВД.

В информации отмечается, что прокуратура города Павия (регион Ломбардия, Италия) начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск, подчеркивают в украинском МВД.