В Львове очистили 70% переполненных мусорных площадок

Во Львове за минувшие сутки убрали еще 12 переполненных контейнерных площадок, вывезя 180 тонн твердых бытовых отходов, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации в понедельник утром со ссылкой на данные департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства.

"В общем, с 23 июня по переполненным контейнерным площадкам города вывезли 4 тыс. 185 тонн отходов, убрали - 323 контейнерных площадок, что составляет 70% общего количества площадок, которые были переполнены", - указано в сообщении.

При этом в обладминистрации отметили, что работа по вывозу отходов продолжается, перевозчики твердых бытовых отходов работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.

Разрабатывается логистическая схема для налаживания эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и раздельного сбора мусора.