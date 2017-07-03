События

11:53 03.07.2017

В Львове очистили 70% переполненных мусорных площадок

Во Львове за минувшие сутки убрали еще 12 переполненных контейнерных площадок, вывезя 180 тонн твердых бытовых отходов, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации в понедельник утром со ссылкой на данные департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства.

"В общем, с 23 июня по переполненным контейнерным площадкам города вывезли 4 тыс. 185 тонн отходов, убрали - 323 контейнерных площадок, что составляет 70% общего количества площадок, которые были переполнены", - указано в сообщении.

При этом в обладминистрации отметили, что работа по вывозу отходов продолжается, перевозчики твердых бытовых отходов работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.

Разрабатывается логистическая схема для налаживания эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и раздельного сбора мусора.

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