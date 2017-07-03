События

11:42 03.07.2017

В Twitter заявили, что запись Трампа с "избиением" CNN не противоречит правилам соцсети

В руководстве социальной сети Twitter заявили, что запись президента США Дональда Трампа с избиением человека с логотипом телеканала CNN вместо головы, не нарушает правил компании.

Как сообщает CNN, на их запрос в Twitter им сказали, что запись не противоречит основным положениям соцсети.

Между тем телеканал отмечает, что по правилам соцсети Twitter может временно закрыть аккаунт по ряду причин, в том числе "если пользователь угрожает, совершает нападки на людей на основании расовой, религиозной, гендерной или другой принадлежности или занимается оскорблением или притеснением других".

Накануне Д.Трамп разметил на своей странице в Twitter смонтированное видео, где он возле боксерского ринга избивает человека, у которого вместо головы наложен логотип телеканала.

При этом американский лидер не написал никаких комментариев или пояснений к сообщению, а лишь добавил "хэштеги" FNN и FraudNewsCNN (мошенническая новостная сеть - ИФ).

Ранее Д.Трамп уже неоднократно критиковал телеканал. Сомневаясь в объективности телеканала, он даже предлагал переименовать CNN в FNN (Fake News Network - Фейковая новостная сеть).

На данный момент эта запись на его странице в Twitter получила более 274 тыс. "ретвитов" и 127 тыс. комментариев.

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