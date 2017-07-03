События

11:35 03.07.2017

Один человек погиб и 10 травмированы в ДТП во Львовской области

Один человек погиб и 10 получили травмы в результате ДТП в райцентре Городок Львовской области, сообщает главное управления ГСЧС во Львовской области.

По данным ГСЧС, ДТП произошло около 23 часов 2 июля по улице Львовской в Городке. Столкнулись автомобили «Мерседес» и «Рено трафик».

В результате столкновения один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести. После предоставления медпомощи госпитализировали 5 человек, в том числе годовалый ребенок, состояние которого медики оценивают как тяжелое.

Еще 2 человека отправлены на амбулаторное лечение, а 3 отказались от госпитализации.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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