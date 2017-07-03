Соломенский райсуд 11 июля начнет рассматривать дело экс-министра обороны Украины Ежеля

Соломенский районный суд г.Киева 11 июля проведет подготовительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, который обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением.

Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на 10:00.

Как сообщалось, 22 августа 2016 года Печерский райсуд г.Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны.

М.Ежель подозревается в том, что умышленно в интересах третьих лиц в 2011-2012 годах издал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по питанию личного состава Вооруженных сил Украины). Указанными действиями нанесен материальный ущерб государству на общую сумму в почти 43 млн грн. М.Ежель был объявлен в государственный розыск. Приняты меры по его объявлению в международный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

27 сентября 2016 года Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны М.Ежеля.

В декабре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что военная прокуратура направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения экс-министра обороны Украины М.Ежеля.