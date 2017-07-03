События

11:14 03.07.2017

Соломенский райсуд 11 июля начнет рассматривать дело экс-министра обороны Украины Ежеля

Соломенский районный суд г.Киева 11 июля проведет подготовительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, который обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением.

Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на 10:00.

Как сообщалось, 22 августа 2016 года Печерский райсуд г.Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны.

М.Ежель подозревается в том, что умышленно в интересах третьих лиц в 2011-2012 годах издал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по питанию личного состава Вооруженных сил Украины). Указанными действиями нанесен материальный ущерб государству на общую сумму в почти 43 млн грн. М.Ежель был объявлен в государственный розыск. Приняты меры по его объявлению в международный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

27 сентября 2016 года Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны М.Ежеля.

В декабре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что военная прокуратура направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения экс-министра обороны Украины М.Ежеля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Луценко представит в Раде представления на снятие неприкосновенности с пятерых нардепов

Информацию на некоторых компьютерах можно восстановить после атаки вируса "Petya"

Без света остаются более 200 населенных пунктов Украины

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

Не менее 15 человек погибли в результате наводнений на юге Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек погиб и 10 травмированы в ДТП во Львовской области

ВСП удовлетворил представление о содержании судьи под стражей

Украина должна стать следующим членом НАТО после Черногории, - Парубий

Си Цзиньпин потребовал от Трампа следовать политике признания одного Китая

Оптимизм японских компаний достиг максимума за 3 года во II квартале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа комплектующих для ноутбуков
РЕКЛАМА