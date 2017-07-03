Луценко представит в Раде представления на снятие неприкосновенности с пятерых нардепов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе с 3 по 7 июля представит в комитете Верховной Рады Украины по вопросам регламента представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятерых народных депутатов, исключая парламентария Михаила Добкина, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган

"Насыщенная неделя работы генпрокурора Юрия Луценко в регламентном комитете ВР", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Так, по ее информации в понедельник, 3 июля, в 12:00 будет рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт). "В работе комитета примет участие руководитель САП Назар Холодницкий", – уточнила пресс-секретарь генпрокурора.

Во вторник, 4 июля, в 10:00 комитет рассмотрит представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"). В работе комитета также примет участие Н.Холодницкий.

В среду, 5 июля, 10:00, по словам Л.Сарган, члены комитета рассмотрят представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности парламентария Украины Андрея Лозового (фракция Радикальной партии).

В четверг, 6 июля, в 10:00 на комитете будут рассмотрены представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте народного депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт"). В работе комитета также примет участие Н.Холодницкий.

В пятницу, 7 июля, в 10:00 регламентный комитет рассмотрит представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте нардепа Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко"). В работе комитета также примет участие Н.Холодницкий.

Вместе с тем Л.Сарган не указала, когда парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа М.Добкина.

Как сообщалось, представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

29 июня Ю.Луценко внес в Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.