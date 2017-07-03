События

09:39 03.07.2017

Оптимизм японских компаний достиг максимума за 3 года во II квартале

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале 2017 года вырос до 17 пунктов по сравнению с 12 пунктами в январе-марте, свидетельствуют данные Банка Японии.

Таким образом, степень оптимизма японских промышленников достигла максимума за три года. Рост индикатора означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, превысил долю тех, кто так не считает.

Опрошенные Dow Jones аналитики прогнозировали менее значительный подъем - в среднем до 15 пунктов.

Наиболее позитивная динамика наблюдалась в нефтяной и угольной отраслях, пессимистичные настроения сильнее всего в лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Вместе с тем дефицит рабочей силы ограничивает потенциал роста в Японии: крупные компании отмечают, что нехватка квалифицированных сотрудников достигла самого высокого уровня за 25 лет.

Индикатор доверия крупных непроизводственных компаний страны во II квартале увеличился до 23 пунктов с 20 пунктов в предыдущие три месяца, что совпало с консенсус-прогнозом.

Корпорации Японии - как промышленные, так и непроизводственные - ожидают небольшого ухудшения деловой конъюнктуры в ближайшие три месяца, свидетельствуют данные опроса.

Крупные компании планируют повысить капиталовложения в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, на 8%. Рынок рассчитывал на прогноз повышения на 7,4%.

Танкан рассчитывается Банком Японии по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма.

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