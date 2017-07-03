События

08:29 03.07.2017

Информацию на некоторых компьютерах можно восстановить после атаки вируса "Petya" – киберполиция

Существует вероятность восстановления информации на некоторых компьютерах, которые подверглись атаке модифицированной троянской программы "Petya".

Как сообщает пресс-служба киберполиции Украины, в процессе исследования вируса "Petya" и его воздействия на компьютеры пользователей, выявлено несколько вариантов его вмешательства (в случае предоставления трояна при его запуске, прав администратора).

В первом варианте рассматривается случай, когда компьютеры заражены и зашифрованы (система полностью скомпрометирована). Восстановление содержания требует знания закрытого ключа. На экране компьютеров выводится окно с сообщением о требовании уплаты средств для получения ключа разблокировки файлов. При таком сценарии в настоящее время киберполиция не установила способа, который гарантированно проводит расшифровку данных.

В случае, если компьютеры заражены, частично зашифрованы, система начала процесс шифрования, но внешние факторы (отключение питания и т.д.) прекратили процесс шифрования, или если процесс шифрования еще не начался, то существует шанс восстановить информацию, "так как таблица разметки MFT не нарушена или нарушена частично, а это значит, что восстановив загрузочный сектор MBR системы, машина запускается и может работать".

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