Без света остаются более 200 населенных пунктов Украины, обесточенные непогодой

По состоянию на 7 часов понедельника аварийно-восстановительными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение в 530 населенных пунктах и остаются обесточенными 215 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, без электричества остаются в Сумской области 109 населенных пунктов, в Черкасской - 76 н.п., Кировоградской - 17 н.п., Киевской - 9 н.п. и Черниговской - 4 н.п.

К ликвидации последствий непогоды всего было привлечено 1 тыс. 350 чел. и 380 ед. тех., из них от ГСЧС 216 чел. личного состава и 29 ед. техники.

Как сообщалось, 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 745 населенных пунктов в 6 областях.