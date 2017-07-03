Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено - ГСЧС
По состоянию на 7 часов понедельника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, запуск работы станции планируется начать 3 июля.
Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тыс. куб.м.
Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка.