События

08:12 03.07.2017

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено - ГСЧС

По состоянию на 7 часов понедельника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, запуск работы станции планируется начать 3 июля.

Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тыс. куб.м.

Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка.

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