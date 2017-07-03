Не менее 15 человек погибли в результате наводнений на юге Китая – СМИ

По меньшей мере 15 человек стали жертвами наводнений в южных районах КНР, сообщили китайские СМИ со ссылками на официальные источники.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе погибли семь человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Более 20 тыс. жителей были эвакуированы в связи с угрозой жизни и здоровью.

В соседней провинции Хунань свои жилища вынуждены были покинуть 300 тыс. человек, восемь человек погибли.

Как отмечают СМИ, данные о жертвах носят предварительный характер.

Причинной наводнений стали традиционные для летнего периода ливневые дожди.