События

07:10 03.07.2017

Минфин обнародовал письмо Коломойского и Боголюбова с просьбой национализировать ПриватБанк

Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации

В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

"Согласно информации, которой на данный момент обладает Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было", - говорится в сообщении.

Минфин также отмечает, что национализация ПриватБанка была необходимым шагом для спасения Банка и обеспечения финансовой и экономической стабильности в Украине. "Ведь вывод с рынка крупнейшего банка в стране, где держат вклады более 20 млн украинцев и через который осуществляется более 60% всех розничных платежей, мог привести к дестабилизации финансовой системы страны и оказать значительное негативное влияние на экономику в целом", - подчеркивают в ведомстве.

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