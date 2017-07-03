Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в зоне АТО

Боевики за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

"В результате вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО вчера, к сожалению, получили ранения", - говорится в сообщении.

На приморском направлении боевики выпустили почти два с половиной десятка снарядов из 122-мм артиллерийских систем по позициям сил АТО в районе Водяного. Впоследствии противник несколько раз обстреливал из стрелкового оружия украинских воинов в районе Лебединского. Вблизи Павлополя и Гнутово противник бил из гранатометов различных модификаций. По опорных пунктах неподалеку Новотроицкого боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Всего здесь зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций.

На донецком направлении по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Зайцево враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Также из различных систем пехотного вооружения обстреливал украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, на подступах к Каменке и неподалеку Верхнеторецкого. Кроме того, вблизи Авдеевки незаконные вооруженные формирования применяли минометы калибра 120 мм.

На луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров открывали огонь по опорным пунктам в районе Станицы Луганской. Из гранатометов противник обстреливал укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтое. А в районе Бахмутской трассы боевики применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского.