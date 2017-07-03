События

05:43 03.07.2017

Трамп опубликовал в "Твиттере" видеоролик, где он избивает человека с логотипом CNN вместо головы

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал на своей страничке в "Твиттере" видео, где он возле боксерского ринга избивает человека, у которого вместо головы наложен логотип "Си-Эн-Эн".

При этом американский лидер не написал никаких комментариев или пояснений к сообщению, а лишь добавил "хэштеги" FNN и FraudNewsCNN.

Ранее Д.Трамп уже неоднократно критиковал "Си-Эн-Эн". Сомневаясь в объективности телеканала, Д.Трамп предлагал переименовать CNN в FNN.

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