Генпрокурор не будет закрывать глаза на действия нардепов, чтобы сохранить коалицию – Сарган

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет закрывать глаза на деятельность народных депутатов, чтобы сохранить коалицию в парламенте, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук.

"Луценко также отметил, что он не будет закрывать глаза на действия народных депутатов, чтобы сохранить коалицию", - говорится в сообщении.

Ю.Луценко также отметил, что наряду с представлениями на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут появиться претензии и к чиновникам. Как к бывшим, так и действующим.

"Я не могу исключить как новых представлений к народным депутатам, так и действий по действующим министрам. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие против многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим, и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", - отметил Ю.Луценко.

Как сообщалось, Ю.Луценко заявил, что собрано достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шестерых народных депутатов Украины, представления на которых поданы в Верховную Раду.