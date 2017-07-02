В Тбилиси на рынке стройматериалов и автозапчастей вспыхнул сильный пожар
В Тбилиси в воскресенье вечером возник сильный пожар на территории одного из крупнейших рынков "Элиава".
Как сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в тушении пожара на данный момент принимают участие 17 пожарных бригад.
Огнем охвачено трехэтажное здание, где находятся магазины автозапчестей, покрышек и красок.
В службе отметили, что локализовать пожар пока не удается, и существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние торговые объекты.
Как сообщают грузинские СМИ, на месте мобилизованы бригады "скорой помощи", однако пока нет информации о пострадавших.
Между тем, пожар на рынке вызвал сильное задымление в близлежащих районах Тбилиси.