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21:16 02.07.2017

Сенатор анонсировал новые данные о связях Трампа с РФ

Член комитета сената США по разведке Марк Уорнер в воскресенье заявил, что более конкретные данные о предполагаемых связях американского лидера Дональда Трампа с Россией станут известны в течение нескольких месяцев.

"Через несколько месяцев будет внесена ясность (относительно вероятных связей Д.Трампа с Москвой - ИФ)" - сказал М.Уорнер в интервью телеканалу CNN.

По его словам, комитет по разведке вскоре начнет переговоры с помощниками Д.Трампа, которые могут сообщить дополнительную информацию.

Ранее власти России неоднократно отвергали обвинения в попытке повлиять на прошедшие президентские выборы в США.

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