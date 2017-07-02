События

20:24 02.07.2017

В Эстонию прибыли венгерские военнослужащие

В Эстонию в воскресенье на аэродроме Тарту (Taru) приземлился транспортный самолет США C-17 Globemaster с подразделением венгерских военнослужащих на борту.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, они примут участие в учениях "Training Bridge 2017", после чего останутся в стране в порядке трехмесячной ротации.

"Служба вместе с венграми предоставляет нам возможность усовершенствовать сотрудничество с союзниками", - отметил командир 2-й пехотной бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).

Подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии. Они будут размещены в городе Выру (Voru) и станут взаимодействовать со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии.

Боевая техника прибудет в Эстонию 3 июля по железной дороге. В ее состав входят бронетранспортеры BTR-80.

Прибытие венгерского подразделения осуществляется на основании решения Вышеградской группы, которая заявила о намерении внести свой вклад в меры сдерживания НАТО и увеличить военное присутствие альянса в государствах Балтии.

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