Запуск китайской ракеты закончился неудачей

Пуск китайской ракеты-носителя нового поколения "Великий поход-5" прошел неудачно, сообщает CNN.

Запуск ракеты проходил с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. Через 40 минут после запуска поступила информация о том, что испытание ракеты провалилось. О причинах неудачного пуска не сообщается.

Ракета "Великий поход-5" - почти 60 метров в высоту и около пяти метров в диаметре. При этом она является самой мощной из ракет-носителей, которые находятся у Китая, она способна доставить до 25 тонн груза на низкую околоземную орбиту.