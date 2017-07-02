События

19:19 02.07.2017

Запуск китайской ракеты закончился неудачей

Пуск китайской ракеты-носителя нового поколения "Великий поход-5" прошел неудачно, сообщает CNN.

Запуск ракеты проходил с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. Через 40 минут после запуска поступила информация о том, что испытание ракеты провалилось. О причинах неудачного пуска не сообщается.

Ракета "Великий поход-5" - почти 60 метров в высоту и около пяти метров в диаметре. При этом она является самой мощной из ракет-носителей, которые находятся у Китая, она способна доставить до 25 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

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