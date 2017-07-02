Один украинский военный ранен за день в зоне АТО

Боевики с начала суток 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

"Вследствие вражеских обстрелов сегодня получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

На луганском направлении сразу после полуночи противник обстрелял украинские опорные пункты в районе Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На рассвете незаконные вооруженные формирования выпустили почти полдесятка мин минометов калибра 120 мм по оборонным укреплениям ВСУ вблизи Крымского. Около 9.00 часов утра боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Желтое.

На донецком направлении боевики один раз открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, во второй половине дня из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия били по одному из украинских опорных пунктов в районе Зайцевого.

На приморском направлении боевики огонь не открывали.