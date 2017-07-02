СБУ задержала "телефонного террориста", который "минировал" станции метро Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который на протяжении воскресенья осуществил несколько звонков на "горячую линию" с ложными сообщениями о минировании ряда станций коммунального предприятия "Киевский" метрополитен".

"Сотрудники Киевского управления СБ Украины оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области. При этом "телефонный террорист" рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России", - сообщает пресс-центр СБ Украины в воскресенье.

В украинской спецслужбе отметили, что продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.