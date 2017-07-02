События

18:07 02.07.2017

Житель Харьковщины задержан по подозрению в растлении 6-летней девочки

Полиция задержала 40-летнего жителя с.Цупивка (Харьковской обл.), подозреваемого в растлении малолетней.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранителям пожаловалась на мужчину мама ребенка.

"Она рассказала, что сосед посадил на руки ее 6-летнюю дочку и начал щупать ребенка под юбкой", - говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в Дергачевский отдел полиции.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст.156 (растление малолетних) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Интерфакс-Украина
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