Десятки тысяч эстонцев участвуют в празднике песни и танца

В Эстонии в воскресенье завершился XII праздник танца и начался праздник песни.

Перед началом участники XII праздника песни и танца "Mina jaan" (Я остаюсь) прошли торжественной колонной через город Таллин к Певческому полю.

Общая длинна колонны, в которую входили участники праздника из 15 уездов и трех городов, составила около восьми километров. В торжественном шествии участвовали почти 40 000 детей, молодежи и взрослых.

На Певческом поле был зажжен огонь праздника, который пронесли во главе колонны десять молодых дирижёров и постановщиков танцев.

Участников праздника песни поздравила президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Дорогой народ Эстонии, дорогие певцы и танцоры. Благодаря вам эта неделя в Эстонии полна радости. Радость сильнее дождя, сильнее бури. Более того - она сильнее страха", - отметила она.

В этом году в Молодежном празднике песни дебютируют 17 молодых дирижеров, а на сцену выйдут более 40 000 юношей и девушек, рожденных уже в независимой Эстонии.

Главный дирижер молодежного праздника песни Хели Юргенсон (Heli Jurgenson).

Перед праздником песни на стадионе "Калев" 1-2 июля прошел молодежный праздник танца, на котором выступили около 8 500 молодых людей.

В сопровождении живой музыки 585 танцевальных и гимнастических коллективов представили публике историю Рассвета и Сумерек, они пронесли зрителя через четыре времени года и изобразили на танцевальной площадке элементы лого праздника - мои корни, мой край.

В конце представления дедушка, в роли которого выступил Иво Линна (Ivo Linna), передал молодым Рассвету и Сумеркам символическое солнце.

Главный постановщик праздника танца - Маргус Тоомла (Margus Toomla).

Праздник на Певческом поле завершится в воскресенье вечером.