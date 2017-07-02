Станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" возобновили работу

Правоохранители Киева проверили на наличие взрывоопасных предметов станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого", а также соответствующие пересадочные узлы, после получения анонимных звонков о якобы минировании.

"Станция "Майдан Незалежности" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено… Станция "Площадь Льва Толстого" осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в своей странице в Фейсбук в воскресенье днем.

Ранее в воскресенье станция метро "Театральная" и пересадочный узел со станцией "Золотые ворота" на некоторое время прекращал работу из-за анонимного звонка о якобы минировании, оказавшегося впоследствии ложным. По аналогичной причине закрывались на проверку станции "Оболонь" и "Минская".