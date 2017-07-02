События

14:59 02.07.2017

Кириленко ратует за создание реестра организаторов концертов, приглашающих из РФ исполнителей, нарушивших украинские законы

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает необходимым создать реестр организаторов массовых мероприятий, которые приглашают исполнителей из России, нарушающих украинское законодательство.

"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - написал В.Кириленко в своем аккаунте в "Твиттер" в воскресенье.

Как известно, в Киеве с 28 июня по 2 июля проходит музыкальный фестиваль "Atlas Weekend 2017". В рамках культурного мероприятия действуют 8 сцен и, по анонсам организаторов, выступят более 200 артистов.

При этом на мероприятии должны были выступить, однако не были пропущены в Украину пограничниками ввиду нарушения действующего законодательства российские исполнители Найк Борзов, Бьянка и солист группы Dolphin Андрей Лысиков.

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