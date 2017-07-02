Генпрокуратура устанавливает обстоятельства задержания бойца НГУ Маркива в Италии

Министерство внутренних дел и Национальная гвардия Украины обеспокоены задержанием и арестом в Италии заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ им.Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива.

В обнародованном в воскресенье днем Департаментом коммуникации МВД Украины сообщении отмечается, что В.Маркив был задержан 30 июня по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

При этом в сообщении отмечается, что ныне В.Маркив служит в батальоне оперативного назначения НГУ им.Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. "Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальной информации о задержании Виталия Маркива к Национальной гвардии не поступало. Генеральной прокуратурой Украины проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств задержания в рамках международно-правового сотрудничества", - подчеркивают в Департаменте коммуникации украинского министверства.

В информации отмечается, что прокуратура города Павия (регион Ломбардия) начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста.

В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Марков. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", - подчеркивают в украинском МВД.

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии арестовали украинского военного В.Маркива, которого итальянская сторона подозревает в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт", Антон Геращенко заявил, задержание в Италии бойца батальона Национальной гвардии Украины им.Сергея Кульчицкого В.Маркива по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента может быть очередной провокацией российских спецслужб.

Утром 2 июля Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах задержания В.Маркива, а также об обеспечении возможности консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить задержанного.

"Консулом установлен контакт с адвокатом задержанного и согласован алгоритм дальнейших действий. Родные В.Маркива информированы о его задержании. Дело о задержании гражданина Украины В.Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане", - сообщает Департамент консульской службы украинского внешнеполитического ведомства.