События

13:37 02.07.2017

Иракские военные освободили от ИГ госпиталь на западе Мосула

Армия Ирака освободила от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) госпиталь и еще несколько медицинских учреждений в старом городе на западе Мосула, передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, под контролем военнослужащих в районе аль-Шифа находятся госпиталь Ибн-Сина, станция переливания крови, а также клиника.

"Наши силы продвигаются с трех сторон и борются с террористами, вытесняя их из оставшихся под их контролем частей старого города", - приводят издания слова одного из командующих иракской армией.

Иракские войска ведут операцию по освобождению Мосула - главного оплота ИГ в Ираке - уже более восьми месяцев, однако добились значительного прогресса за последнее время.

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