Двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине под Песками, еще трое военных получили ранения

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, трое – получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на мине и вражеских обстрелов за минувшие сутки, подтверждает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к сожалению, двое украинских военнослужащий погибли. Это произошло у н.п.Пески в результате подрыва на мине. Еще трое бойцов получили ранения и боевые травмы", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

Как сообщалось, утром 2 июля пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. В указанный период времени двое военнослужащих ВСУ погибли, двое – получили ранения и 1 – боевую травму.

В сводке по состоянию на 6.00 воскресенья отмечалось, что почти половина из 25 обстрелов характеризировалось использованием противником артиллерии и другого запрещенного минскими соглашениями вооружения. Большинство вражеских обстрелов зафиксировано на Донецком направлении и по темное время суток.

На Донецком направлении боевики совершили 12 обстрелов позиций ВСУ. Позиции бойцов ВСУ были обстреляны в окрестностях Луганского, Песок, Авдеевки, Камянки и Верхнеторецкого.

На приморском направлении боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО. Позиции ВСУ в районе Красногоровки обстреливали из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов, в районе Водяного – из минометов, в окрестностях Широкино – из артиллерийских систем калибра 152 мм, гранатометов и пулеметов, в окрестностях Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.

На луганском направлении боевики четыре раза обстреливали украинские подразделения. Еще ночью бандформирования осуществили обстрел невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского. Там же вечером боевики открывали огонь из 120-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия бандиты обстреливали украинские позиции в районе Станицы Луганской, а вблизи Счастья били из гранатометов различных модификаций.