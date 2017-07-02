События

12:14 02.07.2017

Восемь человек погибли при взрыве в Дамаске

Взрыв, устроенный террористом-смертником в Дамаске, привел к восьми погибшим, сообщает в воскресенье государственное сирийское телевидение.

В результате трагедии погибли восемь человек, еще 12 человек получили ранения.

По последним данным, местная полиция преследовала три автомобиля, которыми управляли террористы. Два транспортных средства удалось остановить, однако третий автомобиль оказался на территории города. После того, как смертника окружили на площади Тахрир, он привел в действие взрывное устройство.

На видеоматериалах, представленных сирийским телевидением, также виден серьезный ущерб, нанесенный во время взрыва близлежащим зданиям.

По данным Associated Press, двум другим террористам также удалось подорвать себя, однако эта информация пока не подтверждена. Как уточняет сирийское агентство SANA, две другие машины взорвались на дороге, везущей из аэропорта в Дамаск.

Как отмечает AP, такие взрывы - относительная редкость для Дамаска, который находится под контролем правительства. Сирийская армия ведет активные боевые действия в районе пригорода столицы Айн Терма.

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