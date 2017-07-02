В результате непогоды обесточены 745 населенных пунктов в 6 областях

В результате сложных погодных условий 1 июля обесточены 745 населенных пунктов в 6 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Киевской области обесточены 49 н.п., Сумской – 341 н.п., Черкасской – 181 н.п., Полтавской – 69 н.п., Кировоградской – 76 н.п. и Черниговской – 29 н.п.

"На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) пострадало 17 человек (из них 1 ребенок), по предварительным данным произошло падение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

К ликвидации последствий непогоды привлечены бригады облэнерго и 210 человек личного состава и 45 единиц техники от ГСЧС.