ВМС Украины отмечают 25-летие

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в воскресенье отмечают 25-летие.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", празднование началось с ритуала поднятия Военно-Морского флага и флагов расцвечивания на флагмане украинских ВМС "Гетьмане Сагайдачном" и других кораблях. Затем в акватории Одесского залива состоялось возложение венков и цветов на воду в честь погибших военных и гражданских моряков и почтение их памяти минутой молчания.

Кроме того, в рамках празднования запланированы десантирования парашютистов с флагом Украины и флагами ВМС и Одессы, велопробег в тельняшках, яхтенная регата, выступление духовых оркестров и концерт, а также демонстрация на Одесском морвокзале военной техники, боевых кораблей, катеров, судов обеспечения, образцов вооружения.