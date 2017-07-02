Умерла Алие Чийгоз, мать Ахтема Чийгоза

Умерла Алие Чийгоз, мать незаконно арестованного в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, сообщил журналист "Новой газеты" Антон Наумлюк.

"Умерла Алие Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза", - написал А.Наумлюк на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, арестованному заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу позволили в Бахчисарае увидеться со своей матерью, которая находится при смерти, сообщил адвокат Николай Полозов 20 июня.

"Ахтема Чийгоза сегодня привезли в Бахчисарай, и он смог попрощаться с умирающей матерью", - написал Н.Полозов на странице в Фейсбуке во вторник.

Ранее власти России предлагали смертельно больной матери А.Чийгоза ехать в СИЗО Симферополя, чтобы увидеть сына.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года.

Срок его ареста продлен до 8 октября.