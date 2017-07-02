События

07:32 02.07.2017

Оркестры Национальной полиции установили рекорд Украины по исполнению гимна ЕС

Около 200 полицейских из 9 музыкальных коллективов, в рамках конкурса полицейских оркестров, проходившего 1 июля в Мариинском парке в Киеве, исполнили гимн Европейского Союза, установив, таким образом, рекорд Украины как наиболее масштабное оркестровое исполнение гимна ЕС, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Диплом, подтверждающий установление и фиксацию рекорда, был вручен руководителю Нацполиции Сергею Князеву.

"Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились", - отметил С.Князев.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, в результате которых 2 военнослужащих погибли, трое получили ранения – штаб

Боевики в субботу совершили 9 обстрелов позиций сил АТО

МВД намерено реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях

Задержание в Италии бойца Нацгвардии Украины похоже на очередную российскую провокацию

Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1,5 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин подписал закон о включении прибрежным вод оккупированного Крыма в СЭЗ - СМИ

В Лондоне прошел многотысячный антиправительственный митинг

Минприроды и ОБСЕ промониторят экологическую ситуацию на Донбассе – Семерак

Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за титул WBO International в супертяжелом весе

ОБСЕ не смогла избрать генерального секретаря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5652.html
РЕКЛАМА