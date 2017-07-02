События

06:01 02.07.2017

В Лондоне прошел многотысячный антиправительственный митинг

Тысячи людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить свое недовольство экономической политикой правительства Великобритании, сообщает британская телерадиокорпорация Би-Би-Си.

Демонстранты собрались перед зданием Би-би-си в центре города, после чего прошли по направлению к Парламентской площади.

По данным Би-Би-Си, акция была организована группой активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин принял участие в митинге, выступив перед участниками демонстрации.

"Правительство тори отступает, политика жесткой экономии отступает, экономические аргументы этой бюджетной политики тоже отступают", - объявил Корбин в своем выступлении на Парламентской площади.

Как передает Би-Би-Си, многие из участников акции держали плакаты с надписью "Правосудие для Гренфелл".

"Гренфелл-тауэр" ( Grenfell Tower) - название недавно сгоревшего в Лондоне высотного дома, при ремонте которого сэкономили на пожароустойчивой обшивке, отмечает британская телерадиокорпорация. Жертвами пожара стали 80 человек.

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