Минприроды и ОБСЕ промониторят экологическую ситуацию на Донбассе – Семерак

Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с ОБСЕ проведет инвентаризацию объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу, на территории Донецкой и Луганской областей, сообщил глава Минприроды Остап Семерак.

"Завтра (2 июля - ИФ) еду в Донецкую область. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, какие последствия для окружающей среды приносят боевые действия в регионе, где сосредоточено наибольшее количество предприятий горнодобывающей промышленности и не только. Сейчас для нас вопрос №1 - это восстановление постоянного экологического мониторинга на этих территориях. Должны понимать всю сложность ситуации. Минприроды уже договорилось с ОБСЕ и начало проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей", - написал министр на своей странице в Фейсбук в субботу.

Одной из основных проблем региона О.Семерак назвал ситуацию с состоянием и качеством воды – около 50 из 113 водозаборов загрязнены.

"Одним из важных объектов, которые планирую посетить завтра будет как раз пост автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды в г.. Краматорск. Скажу заранее, что Минприроды и Госводагентство готово присоединиться к организации автоматизированной системы мониторинга вод в этих регионах", - написал министр.