События

01:31 02.07.2017

ОБСЕ не смогла избрать генерального секретаря

ОБСЕ с 1 июля осталась без генерального секретаря, поскольку страны-члены не смогли избрать преемника Ламберто Заньеру, занимавшему пост генсека организации по 30 июня, сообщает DW.

"Как сообщает агентство dpa, 57 членов ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас являются вакантными. Кроме должности генерального секретаря, в ОБСЕ сейчас вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ", - говорится в сообщении на сайте DW.

Среди причин, не позволивших странам-членам избрать генерального секретаря, называют разногласия между РФ и другими странами-членами.

"Есть вероятность, что согласия членов организации удастся достичь во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, которая состоится 11 июля в Вене. Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ называют бывшего постоянного представителя Швейцарии в этой организации Томаса Ґреминґера", - отмечают в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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