События

00:03 02.07.2017

В Эстонии взят под стражу бывший чиновник госканцелярии по подозрению в разглашении гостайны

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала 29 июня бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и государственной обороны государственной канцелярии Райне Ээнма (Raine Eenma), сообщила в субботу эстонская телерадиокорпорация ERR со ссылкой на представителя государственной прокуратуры Кадри Таммай (Kadri Tammai). Экс-чиновника подозревают в разглашении гостайны и секретной внешней информации.

"Подтверждаем, что по ходатайству госпрокуратуры Харьюский (Harju) уездный суд в субботу взял подозреваемого под стражу. Поскольку уголовное производство в начальной стадии, более детально прокомментировать содержание подозрения невозможно в связи с характером преступления", - сообщила Таммай.

По данным издания Eesti Ekspress, Р.Ээнмаа сократили из госканцелярии неделю назад. У него были найдены засекреченные документы полиции безопасности и департамента информации (службы внешней разведки).

Ээнма ранее работал на различных должностях в сфере внутренней безопасности в Министерстве внутренних дел, а в последние годы - в Государственной канцелярии.

Последнее место его работы - координационное бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии.

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