События

22:53 01.07.2017

Румынские пограничники задержали более 20 выходцев из Ирака, пытавшихся попасть в Шенгенскую зону

Пограничная служба Румынии задержала 21 выходца из Ирака, которые пытались незаконно пересечь границу и проникнуть на территорию Венгрии - в Шенгенскую зону, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди задержанных - 12 мужчин, три женщины и шесть детей, самому младшему из которых два года.

Пограничники накануне вечером заметили нелегалов, пробиравшихся к границе через кукурузное поле. После этого группу нелегалов остановили и допросили.

АП напоминает, что Румыния не является членом Шенгенской зоны, в отличие от Венгрии.

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